Em evento da CNI, Ciro Gomes diz que presidente da Caixa é ‘bandido’ e defende prisão por assédio

O pré-candidato à Presidência pelo PDT e ex-ministro Ciro Gomes defendeu nesta quarta-feira, 29, que Pedro Guimarães seja demitido do comando da Caixa Econômica Federal e responda pelas acusações de assédio sexual feitas por funcionárias do banco estatal. “Uma autoridade pública que usa do seu poder para constranger sexualmente mulheres é um bandido. Tinha que ser demitido e responder pela cadeia”, disse Ciro.

O pedetista participou, através de transmissão ao vivo, de evento com presidenciáveis promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Brasília. Simone Tebet (MDB) falou mais cedo no evento e o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem pronunciamento previsto para as 15 horas, conforme a programação da CNI.

Ciro Gomes em evento da CNI nesta quarta-feira, 29. Foto: Reprodução/CNI

Pedro Guimarães é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) por suposto crime de assédio sexual após revelações feitas por funcionárias e reveladas nesta terça-feira, 28. Nesta quarta, ele foi a um evento do banco com a esposa e disse ser “pautado pela ética”.

A secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, é o nome mais cotado para substituir Pedro Guimarães na presidência da Caixa, conforme apurou o Estadão/Broadcast. A leitura de fontes próximas ao governo é de que a escolha de uma mulher para o posto ajudaria a estancar o caso.