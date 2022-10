Em primeiro boletim, TSE informa que 926 urnas foram substituídas no País

Publicidade

BRASÍLIA - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que 926 urnas eletrônicas foram substituídas até 9h40 deste domingo, 30. O número corresponde a 0,17% do total de urnas disponíveis.

O TSE recebeu representantes das Forças Armadas para fazer a inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica, na sede do tribunal em Brasília Foto: Wilton Junior/Estadão - 03/08/2022

São 472.075 urnas nas seções eleitorais do País. O TSE também tem, à disposição, 64.918 urnas de contingência para substituir equipamentos que apresentarem problemas, sem prejuízo aos votos já recebidos. Tradicionalmente, a taxa de urnas substituídas ao final da votação fica em torno de 1,4%.

Em São Paulo, boletim do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) informou que 157 urnas eletrônicas tinham sido substituídas até 9h30 deste domingo. Na capital, 52 de 29.821 equipamentos precisaram ser trocados. No interior do Estado, foram 105 de 85.689.