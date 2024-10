Em quantos candidatos o eleitor terá que votar nas eleições de 2024? Veja

Já os vereadores, representantes do povo na Câmara Municipal, têm a função de criar e aprovar leis, fiscalizar o trabalho do prefeito e ouvir as demandas da população, promovendo uma atuação colaborativa para melhorar a vida dos cidadãos.

Quando o eleitor for à urna, ele escolherá primeiro o vereador ou a vereadora, cujo número é composto por cinco dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao partido político e os três seguintes ao candidato. É possível votar somente em um candidato.