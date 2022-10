Em Rio Branco (AC), Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O petista perdeu no Acre. O cenário se repetiu na capital do Estado. Em Rio Branco, o candidato do PL e atual presidente, Jair Bolsonaro, foi quem obteve a maioria dos votos dos eleitores.

Na capital do Acre, Bolsonaro obteve 142.090 votos, o que corresponde a 72,51% dos votos válidos. Já o petista obteve 53.873 votos, o que representa 27,49% dos votos válidos.

A diferença entre Bolsonaro e Lula em Rio Branco foi de 88.217 votos, ou 45,02%.

Resultado para presidente em Rio Branco (AC): total, brancos, nulos e abstenções

Jair Bolsonaro (PL): 142.090 votos (72,51%)

Lula (PT): 53.873 votos (27,49%)

Brancos: 2.727 votos (1,34%)

Nulos: 3.488 votos (1,73%)

Abstenções: 64.633 votos (24,22%)

No primeiro turno, Jair Bolsonaro já havia ficado em primeiro lugar na capital entre os candidatos. Ele obteve 64,03% dos votos (130.393), enquanto Lula foi a escolha de 26,30% dos eleitores (53.560 votos) do município. Simone Tebet (MDB) recebeu 10.522 votos (5,17%), Ciro Gomes (PDT) registrou 6.878 votos (3,38%) e Soraya Thronicke (União Brasil),1.314 votos (0,65%).





