Em uma hora, 48 urnas eletrônicas com problemas técnicos são substituídas em todo Estado de SP

O número de urnas trocadas representa 0,047% das utilizadas no momento (103.021 aparelhos), informou o tribunal.

A eleição deste domingo em todo território paulista conta com 114.740 urnas eletrônicas (já contando as reservas). Os aparelhos de votação estão distribuídos em 10.976 locais de votação em todo Estado. São, no total, 393 cartórios eleitorais. Apenas na capital paulista, 30 mil urnas serão utilizadas para escolha de candidatos.