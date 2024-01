Embaixada dos Estados Unidos diz que ‘democracia venceu’ em publicação sobre um ano do 8 de Janeiro

BRASÍLIA – A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que a “democracia venceu” e reiterou o apoio às “instituições democráticas brasileiras” nesta segunda-feira, 8. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o órgão relembrou um ano dos ataques antidemocráticos de 8 de Janeiro no País.

Ainda segundo a Embaixada, os EUA reafirmam o “apoio inabalável à democracia no Brasil”. “A democracia venceu! Um ano após os ataques aos 3 Poderes do Brasil e no mesmo ano em que celebramos 200 anos de amizade entre Brasil e EUA, reiteramos nosso apoio às instituições democráticas brasileiras. A democracia consolidada e forte une nossos países”, escreveu.

Dois anos antes dos ataques aos prédios públicos em Brasília, o Capitólio dos Estados Unidos – prédio que abriga o Congresso norte-americano – foi invadido por apoiadores radicais do ex-presidente republicano Donald Trump, em 6 de janeiro de 2021. Assim como no Brasil, os manifestantes eram contrários ao resultado da eleição presidencial. Em 2020, Trump perdeu a corrida para a Casa Branca para o atual chefe do Executivo do país, Joe Biden.

Nesta segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um artigo de opinião no jornal The Washington Post, no qual comparou o 8 de Janeiro com a invasão do Capitólio. Segundo o petista, a democracia brasileira foi “severamente testada”, a tentativa de golpe falhou e a “sociedade brasileira rejeitou a invasão”.

Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nominalmente, Lula afirmou no texto que a tentativa de golpe em 8 de janeiro do ano passado foi resultado “de um longo processo promovido por líderes políticos extremistas para desacreditar a democracia em seu próprio benefício”.