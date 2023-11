Embratur nomeia Carlinhos Brown como primeiro novo embaixador do Turismo após desligamentos

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) anunciou nesta segunda-feira, 20, Dia Nacional da Consciência Negra, que o cantor e compositor Carlinhos Brown é o novo embaixador do Turismo do Brasil. O nome dele é o primeiro indicado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como mostrou o Estadão, na última sexta-feira, 17, quinze personalidades nomeadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram desligadas da função. O embaixador do Turismo não é propriamente um cargo, porque não tem remuneração e nem vínculo empregatício. O título honorário, no entanto, coloca os nomeados em campanhas e eventos, representando o Brasil no exterior.

“Hoje, Dia da Consciência Negra, temos a honra de anunciar que Carlinhos Brown é o novo Embaixador do Turusmo Brasileiro! Brown é um artista reconhecido internacionalmente e projeta para o mundo o que nosso Brasil tem de melhor”, disse a Embratur no anúncio divulgado nas suas redes sociais.

No último sábado, 18, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, disse que a revogação das nomeações anteriores foi uma “medida natural” e que não tem nada de pessoal. Entre os embaixadores que até então estavam nomeados, estavam alguns apoiadores do ex-presidente Bolsonaro.

Dois deles estão na mira de investigações: o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi indicado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras da Câmara dos Deputados. Daniel Alves, também jogador de futebol aposentado, está preso preventivamente na Espanha desde o começo do ano enquanto responde a uma acusação por estupro.

O ex-deputado federal e hoje presidente da Embratur, Marcelo Freixo, disse que outros embaixadores serão nomeados para substituir os desligados Foto: Dida Sampaio/Estadão

Feixo confirmou que a Agência nomeará outros embaixadores para substituir os que foram desligados da função no final da semana passada.

Veja a lista dos ex-embaixadores do Turismo desligados da função na última sexta-feira, 17: