Empresa contratada sem licitação terá que devolver R$ 545 mil aos cofres da Prefeitura de SP STJ negou recurso, a ação foi movida em 2021 pela bancada feminista do PSOL, partido do candidato Guilherme Boulos. Empresa foi contratada para prestar consultoria durante a revisão do Plano Diretor. Procurada, a Prefeitura não se posicionou até o momento