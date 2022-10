Empresário é condenado a fazer retração pública por ameaçar funcionários em caso de vitória de Lula

Publicidade

Arthur Vilhena Ferro, proprietário de franquias de duas lojas de calçados em João Pessoa (PB), foi condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PB) por coagir seus funcionários por razões políticas. O empresário foi acusado pelo Ministério Público do Trabalho de ameaçar os colaboradores com demissões e descumprimento de contratos caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença o segundo turno no domingo, 30. Ele terá de pagar R$ 30 mil por cada funcionário que volte a se sentir assediado politicamente.

O juiz determinou, ainda, que Ferro fizesse uma retração pública para os funcionários e fornecedores via e-mail e redes sociais, além de encaminhar a mensagem nos grupos de WhatsApp nos quais enviou mensagens pressionando os funcionários. O réu também pagará, a título de reparação, R$ 50 mil por dano extrapatrimonial coletivo.

Segundo o processo da 13ª vara do TRT, Vilhena encaminhou um e-mail a seus prestadores de serviço e fornecedores alertando-os de que iria suspender todas as tratativas futuras “caso o país volte ao desgoverno da esquerda”. No auto, também consta um print de WhatsApp em que o empresário estimula que os demais lojistas e franqueados do shopping façam o mesmo com seus funcionários. “Foi para assustar e dar um choque de realidade em todas equipes”, ameaçou o empresário durante a conversa.

O caso retrata “claras atitudes patronais abusivas e intimidatórias, tomadas com finalidade precípua de coagir empregados a votarem no candidato de sua preferência”, segundo o juiz do caso, George Falcão Coelho Paiva. Ele argumenta que, além de intimidar os empregados, os humilha e coloca a liberdade do voto em risco.

“Qual terá sido a reação dos funcionários não alinhados ao campo ideológico e às preferências político-partidárias do senhor Arthur Vilhena Ferro diante das ameaças e insinuações feitas por ele? Tais profissionais sentir-se-ão à vontade para expressar apoio a candidaturas de adversários dos candidatos que desfrutam da simpatia do patrão?”, questiona Paiva no auto.

Nas redes sociais, clientes do shopping e das lojas fraqueadas reagiram com mensagens de boicote às lojas do empresário.