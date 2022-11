Entenda a atuação das Forças Armadas como entidade fiscalizadora das eleições

Publicidade

O relatório preparado pelo Ministério da Defesa sobre a fiscalização das urnas eletrônicas deve ser entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 9. Como mostrou o Estadão, as Forças Armadas atuaram como entidade fiscalizadora em 462 seções eleitorais pelo País a convite do TSE, e o trabalho foi realizado em meio a suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os militares recolheram os boletins de urna desses locais no dia da eleição, após os procedimentos de totalização dos votos. O objetivo era verificar se a contabilização enviada ao TSE correspondia aos boletins impressos. O documento a ser entregue nesta quarta-feira é referente a esse procedimento.

Antes de bater o martelo sobre o modelo de fiscalização, a Defesa fez outras sugestões ao TSE. Em julho, durante audiência no Senado, o titular da pasta, general Paulo Sérgio Nogueira, recomendou, por exemplo, que houvesse um teste de confiabilidade com votação em cédulas de papel no dia da eleição.

Sob o argumento de reforçar a transparência do sistema de votação, a proposta era instalar uma segunda urna eletrônica para efeito de teste em algumas seções eleitorais, e, além dela, uma votação paralela em cédula de papel para verificar se os votos registrados pelo equipamento eletrônico seriam os mesmos que foram marcados fisicamente.

Entenda a proposta apresentada em julho pela Defesa:

Além da urna oficial, seria alocado um “equipamento de teste” em algumas seções eleitorais Alguns eleitores seriam chamados para liberar a urna de teste por meio de biometria Servidores votariam em cédulas de papel e depois na urna de teste; esse voto não seria contado oficialmente Os resultados da cédula de papel seriam comparados com o boletim de urna do equipamento de teste

A proposta não foi atendida totalmente, porém o TSE cedeu a algumas sugestões das Forças Armadas e aceitou realizar testes de integridade das urnas eletrônicas com a participação de eleitores, sem uma “votação paralela”. A decisão foi tomada após reunião do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, com o ministro Paulo Sergio Nogueira.

Além disso, a Corte garantiu a disponibilização de todos os boletins de urna para que partidos políticos, eleitores e entidades independentes pudessem conferir o resultado das urnas e o procedimento de totalização.

Ministro Paulo Sergio Nogueira, da Defesa, sugeriu uma fiscalização paralela das urnas por parte das Forças Armadas. Foto: Evaristo Sa/AFP

Cabe destacar que o TSE já realizava testes de integridade, mas somente com servidores da Justiça Eleitoral, acompanhados por empresa de auditoria externa. O procedimento é feito desde 2002. Os militares defendiam que o teste fosse feito numa situação real. Ou seja, numa seção eleitoral e no dia de votação com acionamento da urna de teste pelos próprios eleitores.

O que ocorreu foi que alguns eleitores foram chamados voluntariamente para liberar com biometria as urnas utilizadas no já tradicional teste de integridade.

O chamado “projeto-piloto” com biometria foi realizado no primeiro turno e ocorreu da seguinte forma:

Primeiro, o eleitor votou normalmente em sua seção eleitoral Ao deixar o local, foi abordado por um mesário e questionado se aceitaria participar do teste com biometria Os eleitores que aceitaram o convite foram levados a outra sala, onde apenas posicionaram o dedo no leitor biométrico para liberar os equipamentos de teste Após a identificação, o restante do teste de integridade ficou a cargo de servidores da Justiça Eleitoral; o eleitor não atua no teste de integridade para preservar o sigilo do voto, já que teria de demonstrar sua preferência publicamente durante o procedimento Os servidores digitam na urna os votos marcados numa “colinha” preenchida anteriormente por estudantes ou integrantes de partidos políticos; tudo é filmado e transmitido ao público pelos canais do TSE

O procedimento ocorreu em 58 seções eleitorais e teve participação de 2.044 eleitores voluntários.

Além do projeto-piloto, houve a fiscalização paralela das Forças Armadas, que resultaram em relatório a ser entregue nesta quarta-feira. Para tanto, os militares formaram uma Equipe de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, com 10 oficiais da ativa, oriundos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Segundo a Defesa, os integrantes da equipe são especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação, engenharia de computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicações e auditoria. Como já mencionado, eles coletaram imagens dos boletins de urna impressos e, posteriormente, compararam os resultados com os dados disponibilizados pelo TSE.

Teste de integridade das urnas eletrônicas com uso da biometria de eleitores no primeiro turno, na Escola Canadense, em Brasília. Foto: Wilton Junior/Estadão

88 perguntas

Ao longo de oito meses, as Forças Armadas formularam 88 questionamentos sobre o sistema eletrônico de votação e os enviaram ao TSE por meio de cinco ofícios. O último “pacote de perguntas” foi enviado em maio deste ano. Todas as questões foram respondidas pela Corte eleitoral.

A lista de inquirições apresentadas pelos militares pode ser dividida em cinco grupos:

Questionamentos sobre o teste de integridade das urnas eletrônicas

Perguntas sobre o nível de confiança nos sistemas de votação e apuração dos votos

Solicitação de documentos, listagens, relatórios e outras informações sobre as políticas do tribunal

Indagações gerais sobre o funcionamento das urnas

Propostas de aperfeiçoamento da transparência da Corte

