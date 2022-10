Entenda como funciona o MEI, que foi tema destaque no último debate presidencial

Publicidade

O Microempreendedor Individual (MEI) é um profissional autônomo, que, quando cadastrado, passa a ter CNPJ. A categoria foi criada em 2006 pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a fim de regularizar a situação de profissionais informais.

Ainda que o MEI tenha sido criado para regularizar a situação de trabalhadores informais, a categoria não é considerada um emprego formal, em que empregador e empregado possuem um contrato CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com base nas regras previstas na lei trabalhista. O MEI normalmente é contratado pelo regime PJ (Pessoa Jurídica).

A discussão em torno dos MEIs virou destaque nas redes sociais após o último debate presidencial na Rede Globo. Agora, a campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), passou a divulgar que Lula é contra quem é MEI. No debate, Bolsonaro pediu “parabéns” pelos números de empregos criados durante seu governo. Em resposta, o petista acusou o governo federal de ter “mudado o que é considerado emprego”, ao incluir os microempreendedores individuais, que trabalham por conta própria, na conta.

Maquiadora profissional é uma das áreas de atuação possíveis para ser MEI Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Para ser MEI, o empresário não pode ultrapassar a receita bruta acumulada nos anos-calendário anteriores e em curso de até R$ 81 mil e deve se enquadrar em alguma das áreas de atuação presentes na lista oficial.

Como funciona a tributação

O profissional tem como despesa o pagamento de valor fixo mensal do Simples Nacional, sistema tributário exclusivo para micro e pequenas empresas, que reúne tributos - ICMS, ISS e Previdência Social - em um único. O valor, que varia de acordo com a área, vai de R$61,60, para Comércio e Indústria, a R$66,60, para Comércio e Serviços juntos.

Sendo MEI, o profissional tem direito a auxílio-maternidade, afastamento remunerado por problemas de saúde, aposentadoria e acesso a crédito com CNPJ. Porém, há algumas desvantagens, como aposentadoria limitada a um salário mínimo, limite de renda anual, além de não ter as mesmas condições de trabalho pré-determinadas pelo regime CLT.

O que os candidatos estão dizendo sobre o MEI

Após o debate presidencial da última sexta-feira, apoiadores de Bolsonaro criticaram a fala do petista, afirmando que Lula não valorizava os trabalhadores autônomos. O atual presidente disse em seu Twitter que, ao contrário do ex-presidente, ele “tem orgulho dos MEIs”.

- Diferente de Lula, temos orgulho dos quase 14 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) espalhados pelo Brasil. Não são menos trabalhadores porque resolveram abrir seu próprio negócio. Pelo contrário, além de ralarem muito, também geram centenas de milhares de empregos! — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 29, 2022

Em vídeo divulgado pelo Twitter do senador Rogério Marinho (PL), publicado neste sábado, 29, Bolsonaro retomou o tema e disse, aos MEIS, que “não haverá taxação”. “Vocês sabem o que está acontecendo na Colômbia, né? O pessoal tá perdendo emprego, via aquela sanha arrecadadora por parte do Estado, que querem beneficiar, na verdade, os sindicatos”, afirmou.

Os apoiadores de Lula, por outro lado, também se mobilizaram ao redor do tema. Neste sábado, Lula fez mais uma publicação em sua conta oficial no Twitter, reforçando que foi ele quem criou o modelo empresarial individual, desmentindo as afirmações de bolsonaristas.