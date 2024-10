Entenda o caso do servidor da Prefeitura de São Paulo que é ex-cunhado de Marcola do PCC

“Por que você entregou dinheiro da Prefeitura para o cunhado do Marcola?”, questionou Boulos. A irmã de Eduardo Olivatto, Ana Maria Olivatto, foi mulher do chefe do PCC. Ela morreu em 2002.

Nunes respondeu que o chefe de gabinete é funcionário de carreira, nomeado em 1988 pela então prefeita Luiza Erundina. “Ele é chefe de gabinete, não mexe com nada dessas questões de licitação”.