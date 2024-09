Entenda o que fez o X (Twitter) voltar e as medidas adotadas por STF e Anatel

Autoridades do setor de telecomunicações detalham que a “burla” ao bloqueio pode ter ocorrido com o uso de técnica denominada “IP dinâmico”, o que implicaria, por sua vez, em uma ação deliberada do gestor do X. Em nota oficial, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) citou que, diante do constatado, há um “intuito deliberado” do X para descumprir a medida judicial.

Após o retorno da plataforma para alguns usuários brasileiros, Elon Musk, dono do X, publicou em seu perfil na rede social uma mensagem em tom de provocação ao ministro do STF Alexandre de Moraes, com quem está em embate público desde abril. Sem se referir à “burla” do bloqueio brasileiro, o bilionário falou em “magia avançada”.