Confira quando outros presidenciáveis serão entrevistados no JN

O Jornal Nacional da TV Globo iniciou esta semana um conjunto de entrevista com os principais candidatos à Presidência da República. O primeiro convidado foi presidente Jair Bolsonaro (PL) que abriu o programa nesta segunda-feira, 22. Maior audiência do País, o JN registrou 26,6 pontos no Kantar Ibope Media na segunda-feira passada, dia 15; cada ponto equivale a 205 mil espectadores na Grande São Paulo.

A série de entrevistas conta com a presença dos jornalistas e apresentadores do programa, Renata Vasconcelos e William Bonner. Cada candidato terá 40 minutos para explicar suas ideias a partir dos questionamentos apresentados.

Confira o Agregador de Pesquisas do Estadão: Ferramena usa dados dos levantamentos de 14 empresas Agregador calcula cenário mais provável da corrida eleitoral com metodologia própria; gráfico mostra todas as pesquisas divulgadas nos últimos seis meses

Confira as datas:

23/08 (terça-feira): Ciro Gomes (PDT) | Início previsto para 20h30

25/08 (quinta-feira): Luiz Inácio Lula da Silva (PT) | Início previsto para 20h30

26/08 (sexta-feira): Simone Tebet (MDB) | Início previsto para 20h55 por causa do início do horário de propaganda eleitoral

Vale ressaltar que nenhum candidato será entrevistado na quarta-feira, quando o Jornal Nacional começa mais cedo e tem um horário reduzido de duração por causa da transmissão da rodada do futebol.

No domingo, 28, os eleitores poderão acompanhar o primeiro debate entre os concorrentes ao Palácio do Planalto, promovido pela TV Bandeirantes, Folha de S. Paulo, UOL e TV Cultura, a partir das 21h. Os candidatos convidados são: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe d’Avila (NOVO) e Soraya Thronicke (União Brasil).