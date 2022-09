Entrevistas no Ratinho: Lula tem pior audiência no SBT; Bolsonaro, a mais alta

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) liderou na audiência das entrevistas com presidenciáveis do Programa do Ratinho, no SBT, que foram transmitidas entre o último dia 13 e esta quinta-feira, 22 de setembro. O ex-presidente e candidato que lidera as pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve o menor índice de audiência entre os entrevistados. Os dados foram repassados pela emissora ao Estadão.

Leia também Lula surfa em repercussão de entrevista para Ratinho e diz gostar ‘de uma cachacinha’

Bolsonaro teve média de 6,4 pontos de audiência, com pico de 5,8. O petista marcou 5,1, com pico de 5,8 pontos. Ciro Gomes (PDT) aparece em segundo lugar no ranking de audiência, com média de 5,4 e pico de 5,6. Os números de Simone Tebet (MDB) foram 5,3 e 5,8.

Sob a ótica do share (taxa que compara o total de pessoas com aparelhos televisores ligados àquelas sintonizadas na emissora), Bolsonaro continua na liderança (9,6%) e Tebet aparece em segundo lugar (8,2%). Lula e Ciro dividem a última posição (ambos com 8,1%).

Lula encerrou a série de sabatinas chamada de “Candidatos com o Ratinho”. No programa de quinta-feira, 22, o petista se definiu como um “socialista refinado” por defender a propriedade privada e afirmou que a regulação da mídia, pauta que defende, cabe ao Congresso e não ao presidente da República.

Mesmo com a pior entre as audiências, o candidato do PT aproveitou a repercussão da entrevista e compartilhou nesta sexta-feira, 23, um vídeo com cortes da conversa em que diz gostar “de uma cachacinha” e “ser um cara refinado”. A publicação ressalta o tom informal da sabatina no SBT e a compara com “uma mesa de bar”.

Continua após a publicidade

O primeiro a ser entrevistado foi Bolsonaro, em 13 de setembro. Ciro foi ouvido no dia 19 e Tebet, 20.

Bolsonaro em entrevista a Ratinho, no SBT, no dia 13 de setembro de 2022. Foto: SBT/Reprodução

Confira os dados da audiência no SBT:

Candidato: Jair Bolsonaro | Média: 6,4 | Pico: 7,3 | Share: 9,6%

Candidato: Ciro Gomes | Média: 5,4 | Pico: 5,6 | Share: 8,1%

Candidato: Simone Tebet | Média: 5,3 | Pico: 5,8 | Share: 8,2%

Candidato: Luiz Inácio Lula da Silva | Média: 5,1 | Pico: 5,8 | Share: 8,1%

Continua após a publicidade

Lula durante entrevista com Ratinho, no SBT. Apresentador fez sabatinas com candidatos à Presidência. Foto: SBT/Divulgação