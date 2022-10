ES: Renato Casagrande e Carlos Manato vão disputar eleição para governador no segundo turno

Renato Casagrande do PSB, e Carlos Manato, do PL, vão disputar o governo do Espírito Santo no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, 2, e nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 98,76%, das urnas apuradas, às 20h03, o Casagrande recebeu 966.273 votos, o que representa 47,02% dos votos válidos, e Manato conquistou 789.611 dos votos, o que representa 38,43%.

Casagrande é o atual governador do Espírito do Santo. Havia a expectativa de que fosse reeleito em primeiro turno. Já Manato é ex-deputado federal.

Candidatos ao governo do Espirito Santo, da esquerda para direita: Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) Foto: Helio Filho/Secom ES e Facebook /Carlos Manato

Veja os votos para cada candidato a governador no Espírito Santo:

Renato Casagrande (PSB): 966.273 votos (47,02%)

Manato (PL): 789.611 votos (38,43%)

Guerino Zanon (PSD): 144.441 (6,95%)

Audifax (Rede): 135.056 (6,55%)

Aridelmo (Novo): 15.706 (0,76%)

Capitão Vinicius Sousa (PSTU): 4.458 (0,22%)

Claudio Paiva (PRTB): 1.407 (0,07%)

Brancos: 100.207 (4,37%)

Nulos: 128.913 (5,62%)

