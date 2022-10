Especialistas apontam caminhos e prioridades do próximo governo; leia análises

Publicidade

O Estadão apresenta textos de especialistas sobre temas essenciais para a consolidação da democracia no Brasil e a construção de um país mais justo, eficiente e igualitário. Os assuntos abrangem economia, saúde, sustentabilidade, segurança e combate ao racismo.

Independentemente do vencedor da disputa pela Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), as análises mostram visões de especialistas sobre a atual realidade do País e apontam soluções propositivas para esses desafios.