Esposa de Nunes posta vídeo em defesa do prefeito e acusa Marçal de ‘roubar’ dinheiro de idosos

A primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes, publicou um vídeo em seu Instagram defendendo o marido, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) depois do emedebista ser acusado por Pablo Marçal (PRTB) de ter praticado violência doméstica contra a esposa no debate desta terça, 17, organizado por UOL/RedeTV!. “Meu nome foi citado por um M de mentiroso: Marçal. Ele citou meu nome perguntando se meu marido me batia com uma ou com duas mãos. Não, Pablo. Meu marido nunca me bateu”, declara na publicação.

PUBLICIDADE “A contrário de você, que usava as suas duas mãos para roubar os velhinhos com seus golpes que você aplicava pela internet”. O candidato a vice na chapa de Nunes, Coronel Mello Araújo (PL), disse que a verdade “está vindo à tona” nos comentários da publicação. “O cara é picareta”, escreveu o ex-comandante da Rota em resposta ao vídeo de Regina. A primeira-dama finaliza o vídeo acusando o ex-coach de “roubar e pegar o dinheiro alheio” de idosos por meio de golpes. Marçal foi condenado a quatro anos e cinco meses de prisão em 2010 por participar de uma quadrilha que aplicava golpes para acessar contas bancárias. A condenação prescreveu em 2018. Marçal diz que não tinha conhecimento dos crimes e que apenas dava manutenção nos computadores utilizados pelo grupo.

No debate, o influenciador tentou provocar Nunes o chamando de “Bananinha” e de “tchutchuca do PCC “[Primeiro Comando da Capital]. Ele citou um boletim de ocorrência por ameaça e violência registrado por sua mulher, Regina Nunes, e disse que ele será preso em uma eventual gestão sua. O prefeito respondeu a Marçal dizendo que ele agride a todos e que ele “saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu dele”.

Regina Nunes, esposa de Ricardo Nunes (MDB), posta vídeo em defesa do prefeito dizendo que ele nunca a agrediu, contrariando falas de Pablo Marçal (PRTB). Foto: Reprodução/Instagram: @reginacarnovalenunes

O ex-coach se refere a um caso de 2011 para o qual, apesar de haver registro de B.O. contra Nunes, não houve abertura de inquérito policial. Para o avanço da apuração, era preciso que Regina Nunes, esposa do prefeito, fizesse uma representação contra o marido, o que não foi feito.

Em 18 de fevereiro de 2011, a empresária Regina Carnovale Nunes foi à 6 ª Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista, e registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica, ameaça e injúria. O alvo da queixa era seu marido, o empresário Ricardo Nunes, hoje prefeito da capital paulista. O documento foi acessado e teve o teor confirmado pelo Estadão, que entrevistou, à época, o então vice na chapa e a própria Regina. À reportagem, a empresária disse “não se lembrar” do boletim de ocorrência, e Nunes justificou o registro alegando que a esposa “estava nervosa”.