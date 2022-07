‘Estadão’ e Faap promovem sorteio de ordem de sabatinas com candidatos no dia 1º de agosto

As sabatinas promovidas pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) com os principais candidatos ao governo de São Paulo e à Presidência da República serão realizadas ao longo dos meses de agosto e setembro. O sorteio virtual da ordem de participação dos candidatos, antes previsto para 15 de julho, foi transferido para o dia 1.º de agosto, com acompanhamento dos seus respectivos representantes.

Os eventos serão realizados na sede da FAAP, na capital paulista, com plateia. No auditório da fundação estarão presentes convidados do candidato, da FAAP e do Estadão previamente credenciados. As sabatinas serão transmitidas ao vivo pelas plataformas digitais do Estadão, incluindo cobertura e transmissão também pela Rádio Eldorado. A FAAP fará a transmissão do evento em seus canais digitais. As perguntas serão de jornalistas do Estadão, de professores da FAAP, de líderes da sociedade civil e de usuários das redes sociais.

Cada sabatina terá duração de 120 minutos, com início às 10h, nos dias 17, 18, 19, 22, 23 e 24 de agosto, no caso dos candidatos ao governo paulista, e 14, 15, 16, 19, 20 e 21 de setembro no caso dos candidatos ao Palácio do Planalto.

Participarão das sabatinas os seis candidatos mais bem colocados nas principais pesquisas de intenção de voto. A mediação será feita por um jornalista do Estadão. Entre representantes da sociedade civil, as perguntas apresentadas serão previamente recolhidas.