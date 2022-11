Estadão e Google fazem parceria para publicar coleções de documentos de interesse público

Publicidade

Documentos de interesse público que fundamentaram reportagens do Estadão, como a série que revelou o orçamento secreto, agora estão disponíveis em coleções publicadas na ferramenta Pinpoint, em uma parceria firmada entre o jornal e o Google. Pelo projeto, o Estadão organizou mais de 1.700 documentos utilizados em matérias sobre política nacional, divididos em sete coleções, que podem ser acessadas gratuitamente.

No material organizado, há também inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados (como o de supostas interferências políticas do presidente na Polícia Federal) e pacotes de denúncias e sentenças da Operação Lava Jato.

O Pinpoint é uma ferramenta de pesquisa que permite explorar e analisar grandes coleções de documentos; está disponível para qualquer pessoa e é especialmente útil para jornalistas e acadêmicos. Com ela, pode-se carregar e pesquisar milhares de documentos, imagens, e-mails, notas manuscritas e arquivos de áudio para palavras ou frases específicas, locais, organizações e pessoas.

“Descobrir padrões e organizar quantidades massivas de documentos era um trabalho que demorava meses ou anos antes do Pinpoint. As redações precisavam investir em equipes de investigação que gastavam boa parte do tempo fazendo um trabalho manual. O Pinpoint permite encontrar sentido em grandes quantidades de documentos num tempo muito reduzido, acelerando o importante trabalho do jornalismo investigativo para contar as histórias mais importantes do nosso tempo”, diz Marco Túlio Pires, coordenador do Google News Lab Brasil.

Coleções de documentos do Estadão publicadas no Pinpoint, ferramenta do Google

A parceria do Pinpoint com o Estadão é parte do compromisso em contribuir com o jornalismo investigativo, fornecendo documentos que ajudam a dar transparência ao debate público, segundo Pires. “Ao disponibilizar publicamente suas bases de documentos, o Estadão enriquece em muito o potencial da ferramenta, e abre possibilidades para jornalistas de qualquer veículo realizarem suas próprias investigações.”

“A parceria entre Estadão e Google oferece à sociedade a possibilidade de mergulhar em documentos que, no fundo, compuseram capítulos importantes da história do País nos últimos anos. Agora, esses papéis podem ser consultados de forma simples e rápida, por quem quiser entender melhor esses episódios”, afirma Leonardo Cruz, editor-executivo da área digital do Estadão.

Continua após a publicidade

Além do Estadão, a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e a revista Piauí têm coleções publicadas no Pinpoint. Veículos estrangeiros, como o Washington Post (EUA), também já disponibilizaram documentos na plataforma.

Documentos públicos

Nas pastas publicadas pelo Estadão no Pinpoint, é possível verificar os documentos que foram enviados pelo Congresso ao STF sobre deputados e senadores beneficiados pelo orçamento secreto. Os dados referentes aos anos de 2020 e 2021 incluem informações fornecidas por mais de 400 parlamentares. A série de reportagens do Estadão sobre o caso revelou o funcionamento do mecanismo de sustentação do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, mediante a cooptação de apoio, a partir da liberação de verbas do Executivo.

Também estão disponíveis nas coleções do Pinpoint documentos de inquéritos no STF contra Bolsonaro e aliados do presidente. Entre eles, o das milícias digitais, que investiga a atuação coordenada de grupos na internet para divulgar notícias falsas e atacar opositores e instituições democráticas.

O inquérito dos atos antidemocráticos, também publicado no Pinpoint, investiga a existência de grupos organizados para realizar ataques à democracia. Esses grupos, segundo o ministro Alexandre de Moraes, do STF, representariam “uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político”. São mais de mil páginas que detalham as suspeitas da Polícia Federal, os resultados das perícias no material apreendido durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, mensagens de WhatsApp trocadas entre os investigados e documentos obtidos pelos investigadores.

O Estadão também disponibilizou documentos a respeito do inquérito 4888, investigação que se debruça sobre declarações dadas por Bolsonaro durante live feita em 21 de outubro de 2021, exatamente um dia após a leitura do relatório da CPI da Covid no Senado. Entre as falas, o presidente fez uma falsa afirmação sobre a relação entre a vacina contra a covid-19 e a infecção pelo vírus da Aids.

Na coleção sobre a Operação Lava Jato, é possível verificar as principais denúncias e sentenças que foram proferidas durante o decorrer da operação. A Lava Jato condenou e mandou para a prisão figuras importantes da política nacional, além de empresários, empreiteiros e ex-funcionários de empresas estatais.

Continua após a publicidade

Confira abaixo as coleções completas:

Orçamento Secreto 2020/2021 - Respostas de parlamentares ao STF: https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=4584903032e4bd37

Inquérito 4828: Atos Antidemocráticos 2020/2021: https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=8ce085f1e452b895

Inquérito 4888: Declarações de Jair Bolsonaro contra vacina da covid: https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=d4298d07c391faa5

Inquérito 4874: Milícias Digitais: https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=53c0fa08a80b8a55

Inquérito 4831: Interferência política de Jair Bolsonaro na PF: https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=3ef66ae70c115c9d

Inquérito 4878: Vazamento de dados sigilosos da PF por Jair Bolsonaro: https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=edbf5f141e798a2c

Continua após a publicidade

Lava Jato - Denúncias e Sentenças: https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=c57a58ff13b93cce