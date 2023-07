‘Estadão’ estreia blog sobre o comportamento do eleitor com base em big data e análise de dados

O estrategista eleitoral Bruno Soller estreia na próxima terça-feira, 11, no Estadão o blog De dados em Dados. O novo espaço vai analisar o comportamento do eleitor brasileiro e as razões do voto com base em big data e análise de dados, agregando ainda mais informação para o leitor de Política do jornal.

“O propósito principal do blog é entender o comportamento do eleitor e cidadão brasileiro a partir dos dados. É fazer uma análise sem achismos, fundamentada em pesquisas quantitativas, qualitativas e na análise de big e micro data”, afirma Soller, que é especialista em pesquisas de opinião pública.

Formado em Relações Internacionais pela PUC-SP, Soller fez especialização em Comunicação Política pela George Washington University (EUA) e trabalhou no governo federal, na Câmara dos Deputados e também na Comissão Europeia.

Estrategista eleitoral Bruno Soller estreia blog 'De dados em Dados' no 'Estadão' Foto: Arquivo Pessoal

“É fundamental percebermos que há comportamentos que se repetem, além de questões antropológicas e sociológicas que influem diretamente no pensamento do eleitor. A eleição é viva e compreender esses movimentos, pelos dados, é fundamental para dissecarmos as razões do voto”, diz Soller.

Novos colunistas e conteúdos exclusivos

Na semana passada, as jornalistas Giuliana Morrone e Renata Agostini passaram a escrever no site do Estadão. Giuliana estreou um blog, e Renata, uma coluna semanal publicada aos domingos. Nos espaços, as jornalistas trazem conteúdos exclusivos e análises sobre os principais assuntos da política nacional.

Giuliana, Renata e agora Bruno Soller se somam aos outros colunistas que publicam diariamente no Estadão. De segunda a domingo, os jornalistas Marcelo Godoy, Monica Gugliano, Vera Rosa, Adriana Ferraz, Francisco Leali, Leonencio Nossa e Renata Agostini – nessa ordem – escrevem colunas sobre política em Brasília e São Paulo. As publicações estão disponíveis no portal estadao.com.

A editoria de Política lançou ainda, no último mês, o projeto #JoganoGoogle, que aos fins de semana traz autoridades da política respondendo às perguntas mais buscadas pelos internautas na plataforma. A jornalista Roseann Kennedy, com longa experiência em Brasília, assumiu também a Coluna do Estadão. Também aos fins de semana, um fio no Twitter mostra o que o leitor pode reler o que de mais importante foi publicado na semana.