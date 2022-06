‘Estadão’ lança newsletter sobre a corrida eleitoral

O Estadão lança nesta quarta-feira, 29, a newsletter Política & Eleições, que pretende se tornar uma nova fonte de informação para os leitores durante a corrida eleitoral. A newsletter será enviada diretamente para os e-mails cadastrados entre segunda e sexta-feira. Na quarta-feira, ela será especial e nos demais dias da semana apresentará um resumo das principais notícias sobre eleições nas últimas 24 horas.

Leia também Recados do presidente de Portugal, ao vir duas vezes ao Brasil antes das eleições

A newsletter pretende apresentar a curadoria das principais notícias sobre o tema, resumir a checagem de fatos que o Estadão Verifica realiza todos os dias e apresentar os melhores colunistas de política do País. Além disso, diretamente no seu e-mail, sempre que houver novidade, a newsletter apresentará informações sobre as pesquisas de intenção de voto por meio do Agregador de Pesquisas. Para se cadastrar e passar a receber a nova newsletter Política & Eleições, clique aqui.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A newsletter Política & Eleições faz parte de uma gama de produtos relacionados com a eleição que já foram e ainda serão lançados pelo Estadão nos próximos meses. Já está no ar, por exemplo, o Agregador de Pesquisas. Ele calcula o cenário mais provável da corrida eleitoral com metodologia própria - o gráfico mostra as pesquisas mais importantes divulgadas nos últimos seis meses. Na última versão disponível, o agregador mostrava que o ex-presidente Lula liderava por 46% a 30% sobre Jair Bolsonaro, o atual presidente.

O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro; Agregador de Pesquisas calcula cenário eleitoral mais provável

Também já está no ar a ferramenta Geografia do Voto, cujos mapas mostram a distribuição geográfica de mais de 5 bilhões de votos no Brasil desde 1996. O trabalho é uma parceria do Estadão e da agência Geogracia, especializada em geoinformação, e permite ao usuário pesquisar votações proporcionais e majoritárias por Estado, cidade ou zona eleitoral.

O leitor do Estadão já conta, também, com um especial na internet que apresenta quem são os postulantes ao principal cargo do País e, recentemente, passou a veicular uma nova coluna de análise das eleições em parceria com a Eurasia Group, material produzido pelo diretor da consultoria, Silvio Cascione. Em sua última coluna, Silvio avaliou que o aumento do Auxílio Brasil não trouxe, por enquanto, benefícios para o atual presidente. O leitor, entre outras novidades, ainda terá acesso em breve a um exclusivo monitor de redes sociais, fundamental para compreender a dinâmica do processo eleitoral no ambiente virtual.