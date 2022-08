‘Estadão’ lança páginas com informações sobre os candidatos à eleição 2022

O Estadão publica nesta quarta–feira, dia 17, as páginas com informações dos candidatos aos cargos legislativos e executivos de todo o País. Desenvolvida integralmente por equipe própria, esta nova ferramenta pretende auxiliar o eleitor nas suas escolhas. As páginas trazem informações oficiais, captadas diretamente do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Acesse a página em https://www.estadao.com.br/politica/eleicoes/2022/candidatos/

Ao clicar nas páginas dos candidatos à Presidência e ao governo de SP, o leitor vai acessar informações adicionais, como uma breve trajetória política, um resumo do plano de governo entregue ao TSE e um link para o documento completo, também entregue ao tribunal. A exceção é Pablo Marçal. Ele ainda consta oficialmente no sistema do TSE, mas o seu partido, o PROS, já declarou apoio ao ex-presidente Lula. Assim, a página dele permanece no ar, mas sem mais detalhes.

Página traz informações sobre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo

O Estadão apresenta uma série de inovações para a campanha eleitoral de 2022. O Feed é o mais recente lançamento de uma série de iniciativas. Ele oferece ao leitor, em tempo real, um panorama da campanha eleitoral por meio de fotos, vídeos e áudios. Tudo por meio de uma interface de redes sociais. A ferramenta foi desenvolvida integralmente pelo Grupo Estado.

O leitor e o assinante do Estadão contam ainda com o Agregador de Pesquisas Eleitorais, o Monitor de Redes Sociais e com a ferramenta Geografia do Voto. Já está no ar, também, a iniciativa Agenda Estadão, que propõe perguntas e soluções para os principais entraves ao crescimento do País. Com o natural protagonismo da eleição presidencial, o Estadão oferece a mais ampla e reveladora cobertura das disputas de 2022.