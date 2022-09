‘Estadão’ promove debate entre candidatos ao governo de SP; confira as regras

O Estadão e a Rádio Eldorado promovem no sábado, 17, às 18h30, debate entre os candidatos ao governo de São Paulo em 2022. O encontro é promovido pelo pool formado também por SBT, Terra, Veja e Nova Brasil FM.

Participam os candidatos Vinicius Poit (Novo), Elvis Cezar (PDT), Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). Eles estarão posicionados no estúdio nesta ordem, de acordo com sorteio realizado no dia 9 de setembro. A mediação será do jornalista Carlos Nascimento e a transmissão, ao vivo, pela TV Estadão.

Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia lideram as pesquisas para o Palácio dos Bandeirantes Foto: Rodrigo Stuckert/Divulgação, Reprodução/Twitter e Governo SP

Dividido em quatro blocos, o debate terá perguntas livres e temáticas, além de propostas da sociedade civil. Jornalistas representantes dos seis veículos também farão questionamentos.

No primeiro e segundo blocos, os candidatos fazem perguntas entre si, com direito a réplica e tréplica. Na segunda e quarta etapas, cada jornalista fará uma pergunta a dois candidatos. Um dos sabatinados tem direito a resposta e réplica, e um candidato fará um comentário.

O debate será realizado em estúdio sem plateia. Quatro assessores por candidato terão acesso a este ambiente. Outros dois serão acomodados em área exclusiva próxima ao palco e poderão manter contato com os candidatos durante os intervalos.

Serão vedados o uso de equipamentos eletrônicos e a exibição de objeto, documento, imagem ou qualquer acessório em apoio à argumentação, sob pena de ter a participação interrompida e a palavra dada a outro candidato. É vedada, também, a entrega de qualquer documento ou objeto ao mediador.

Se um candidato considerar que foi ofendido por citação a ele, governos ou partidos que represente, poderá se defender no tempo adicional de um minuto. Um corpo jurídico formado pelos promotores do debate definirá se houve citação que justifique o direito de resposta.