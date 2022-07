Estadão promove debate sobre combate à corrupção no Brasil

O Estadão e o Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) promovem o Fórum Digital Corrupção em Debate na próxima terça-feira, 19, das 9h às 18h. O evento tem como objetivo discutir sobre os temas mais importantes e atuais em relação ao combate à corrupção por meio de painéis com autoridades e profissionais de renome. A participação é gratuita e os debates serão transmitidos de forma virtual na home page e nas redes sociais do Estadão e no canal do youtube do INAC.

As discussões serão guiadas por cinco temas centrais: a função do Ministério Público na investigação da corrupção, o papel da imprensa na cobertura da luta anticorrupção, a regulação do lobby, a força da educação no combate à corrupção e as possíveis mudanças na Lei das Estatais.

O procurador-geral de São Paulo, Mario Sarrubbo, fará parte do primeiro painel. Foto: Marcelo Chello/Estadão

Para Katia Brembatti, vice-presidente da Abraji, é necessário discutir as circunstâncias e o futuro do Brasil, uma vez que a corrupção no País ainda não acabou. “Num evento como esse, temos a oportunidade de debater diferentes pontos de vista, a partir da pluralidade de vozes, buscando o nosso objetivo maior no atual momento, que é a defesa da democracia em uma estrutura pública que seja eficiente para cidadãos e cidadãs”, disse. Katia será a mediadora do painel sobre o papel da imprensa na cobertura da luta anticorrupção.

Ubiratan Cazetta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), acredita que espaços de debate como o Fórum Digital, marcados pela diversidade, pluralidade e abertura ao diálogo, são essenciais para que a sociedade saia da encruzilhada do maniqueísmo. “Uma sociedade democrática depende do funcionamento de seus diversos setores, dentre eles o aparato de controle da probidade. Assim, conhecer as dificuldades é o primeiro passo para o aperfeiçoamento”, afirmou. Cazetta estará presente no primeiro painel do evento para debater sobre a função do Ministério Público na investigação da corrupção.

Confira a programação completa:

9h10-10h30 | 1º painel: O Ministério Público na investigação da corrupção

Convidados: Dr. Mário Sarrubo (PGJ-SP), Dr. Ubiratan Cazetta (Presidente da ANPR) e Dra. Ivana Farina (CNJ)

Mediação: Eliane Cantanhêde (Estadão)

10h30-11h50 | 2º painel: O papel da imprensa na cobertura da luta anticorrupção

Convidados: Eugênio Bucci (USP), Andreza Matais (Editora Executiva - Estadão), Vinicius Mota (Folha de S. Paulo)

Mediação: Katia Brembatti (Abraji)

11h50-13h10 | 3º painel: Regulação do lobby

Convidados: Profa. Andrea Gozetto (FGV), Prof. Conrado Gontijo (IDP/Dr. USP) e Dr. Rodrigo Bertocelli (INAC)

Mediação: Profa. Jandaraci Araújo (FGV)

14h30-16h | 4º painel: A força da educação no combate à corrupção

Convidados: Pedro Hartung (Instituto Alana), Davi Lago (INAC) e Wellinton Vitorino (Harvard University/Instituto Four)

Mediação: Bia Bulla (Estadão)

16h-17h30 | 5º painel: Mudar a Lei das Estatais?

Convidados: Dr. Roberto Livianu (INAC), Dr. Marcelo Zenkner (Tozzini Freire/Ex-Diretor Petrobrás), Dra. Valéria Café (IBGC) e Dr. Fernando Dias Menezes (USP)

Mediação: Marcelo Godoy (Estadão)