Estadão terá live com Roseann Kennedy e Weslley Galzo para acompanhar julgamento de Bolsonaro no TSE

O Estadão terá uma live para acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira, 22, com os jornalistas Roseann Kennedy e Weslley Galzo. A titular da Coluna do Estadão e o repórter especializado em Poder Judiciário vão comentar os desdobramentos da sessão.

A primeira entrada ao vivo será realizada às 8 horas. Os jornalistas também farão comentários às 11 horas. A última entrada da dupla está prevista para quando a sessão na Corte eleitoral for encerrada.

Titular da 'Coluna do Estadão', Roseann Kennedy participa de live ao lado do repórter Weslley Galzo; Bolsonaro será julgado pelo TSE nesta quinta, 22 Foto: Sérgio Lima/Estadão

A expectativa é de casa cheia no TSE nesta quinta. O plenário do tribunal comporta até 246 pessoas. São esperadas dezenas de advogados, jornalistas e estudantes de Direito diante da grande repercussão do caso que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro até 2030.

O ex-presidente é alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) de autoria do PDT. O partido ajuizou o pedido de suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro em razão de uma reunião com embaixadores, realizada no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando o então chefe do Executivo federal atacou, sem provas, as urnas eletrônicas.

Bolsonaro é acusado de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação oficiais durante o período pré-eleitoral no ano passado. O TSE reservou três sessões para a análise do caso. A previsão é de início nesta quinta-feira, com uma sessão na terça, 27, e encerramento na próxima quinta, 29.