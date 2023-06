‘Estadão’ transmite julgamento de Bolsonaro no TSE com análise de Roseann Kennedy e Weslley Galzo

BRASÍLIA – O Estadão transmite nesta quinta-feira, 29, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com análises dos jornalistas Roseann Kennedy e Weslley Galzo. Na live, a titular da Coluna do Estadão e o repórter especializado em Poder Judiciário vão avaliar os desdobramentos da sessão. O primeiro comentário ao vivo será realizado às 8h30.

O ex-presidente é alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) de autoria do PDT. O partido apresentou o pedido de suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro em razão de uma reunião com embaixadores, realizada no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando o então chefe do Executivo federal colocou sob suspeita o funcionamento das urnas eletrônicas, sem apresentar provas.

Bolsonaro é acusado de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação oficiais durante o período pré-eleitoral no ano passado. O TSE começou o julgamento na quinta-feira passada, 22.

Nesta terça-feira, 27, o relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, votou pela inelegibilidade do ex-presidente. Em três horas de leitura dos argumentos, o relator afirmou que o então chefe do Executivo difundiu “pensamentos intrusivos a respeito de fraudes eleitorais imaginárias” e que existiu um “flerte perigoso com o golpismo”.