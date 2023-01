Gritos de 'fora Bolsonaro' em vídeo de ataque a ônibus em Brasília vinham de prédio vizinho

Não é verdade que pessoas que atearam fogo a um ônibus em Brasília na última segunda-feira, 12, estivessem gritando "fora Bolsonaro" durante o ato de vandalismo. Bolsonaristas compartilharam um vídeo que mostra o momento do atentado com a narrativa de que os responsáveis pelo incêndio seriam "infiltrados" nas manifestações contra o resultado das eleições. No entanto, de acordo com a responsável pelas imagens e outros dois jornalistas que testemunharam a cena, os gritos contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) vinham de um prédio próximo.

O vídeo que mostra o ato de vandalismo foi divulgado pelo jornal O Tempo. O atentado em questão aconteceu na área do Setor Hoteleiro Norte, de Brasília. As imagens foram gravadas pela jornalista Gabriela Oliva. A repórter afirmou ao Estadão Verifica que acompanhou a cena de um prédio em frente à rodovia em que o ônibus foi vandalizado. Ela confirmou que os gritos contra a ação vieram de um edifício ao lado: "Quando viram a confusão acontecendo (os moradores do prédio) gritaram 'fora, Bolsonaro', da janela do prédio", explicou. Outros dois jornalistas, que também presenciaram o ocorrido, confirmaram que os gritos não vinham da rodovia.

Na gravação feita por Gabriela, além de pedir a saída do presidente, uma voz grita: "aceita perder". Alguém responde com ameaça: "vou tacar fogo em você". A jornalista acrescentou que o prédio de onde saíram os gritos de repúdio aos atos de vandalismo já tinha bandeiras de apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes mesmo do resultado do segundo turno.

Tumulto e ônibus queimados marcaram a noite do dia 12

Os atos de vandalismo começaram após o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra o indígena José Acácio Serere Xavante. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), o saldo dos ataques até o momento foi de quatro ocorrências de dano ao bem público e 12 incêndios em veículo automotor.

Em relação aos veículos de transporte coletivo, de acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob/DF), foram quatro ônibus incendiados. Destes, três ficaram totalmente destruídos e um parcialmente queimado. Outros sete ônibus foram danificados e tiveram vidros e parabrisas quebrados.

A SSP informou também que a Polícia Civil está investigando as ações e que os participantes, uma vez identificados, serão responsabilizados. Já os crimes relacionados aos atentados contra a instituição e crimes de natureza federal, serão apurados pela Polícia Federal. "As imagens das câmeras da região central de Brasília, captadas na noite dos atos, serão avaliadas pelas forças de segurança durante as investigações", informou a Secretaria em nota.