Uma publicação que circula nas redes sociais afirma que um grupo de indígenas estaria indo rumo à Brasília para defender o pastor José Acácio Serere Xavante, preso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 12 de dezembro. A informação é falsa e retira de contexto um vídeo do povo Enawenê-nawê que chegava em sua aldeia para um ritual de comemoração.

A gravação mostra a fila de carros parados e indígenas em uma estrada de terra no interior do Mato Grosso. A legenda publicada por um portal da cidade de Sinop (MT) afirma: “Indígenas rumo à Brasília em busca do Cacique Serere”. A alegação foi desmentida pelo líder e representante Asasanikwa Enawenê. Ele explicou que eles não participaram e nem apoiaram manifestações em Brasília a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). O representante Asasanikwa afirmou que “nós seguimos a lei, respeitamos a democracia e a maioria dos eleitores”.

Vídeo não mostra indígenas indo a Brasília para defender Serere Xavante

Segundo a liderança dos Enawenê-nawê, “pegaram o vídeo de quando estávamos chegando no ritual e colocaram na rede social para parecer que íamos para Brasília na manifestação de Serere Xavante. Isso não é verdade”. De fato, o vídeo original que mostra a fileira de carros foi publicado no Kwai por um integrante da aldeia na manhã do dia 12 de dezembro, antes da prisão do Xavante. Uma segunda postagem da mesma conta mostra parte do ritual.

As comemorações do povo Enawenê-nawê são chamadas de salumã e kateokõ. De acordo com o Instituto Sócio-Ambiente, acontecem para a troca de alimentos e ofertas aos espíritos celestes (enore nawe) marcados pela generosidade e reciprocidade. A comunidade indígena vive no noroeste do Mato Grosso, próximo a cidade de Juína.

Até o dia 15 de dezembro, o conteúdo desinformativo somava 130 mil visualizações no Instagram, tinha 8,8 mil curtidas e 495 comentários. O Estadão Verifica entrou em contato com a página responsável pela publicação, mas não houve resposta.

Indígena preso em atos antidemocráticos

O pastor evangélico indígena José Acácio Serere Xavante foi preso temporariamente, no dia 12 de dezembro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sob suspeita dos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do estado democrático de direito. Ele se apresenta como cacique do Povo Xavante, é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e se notabilizou por fazer discursos contra a vitória de Lula.

A prisão, com prazo inicial de dez dias, sustenta que Serere Xavante usa sua posição como líder indígena para organizar pessoas a “cometer crimes, mediante a ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito e dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso”. Após o cumprimento do mandado de prisão, manifestantes atearam fogo a ônibus, carros e objetos em frente à sede da Polícia Federal em Brasília.

Depois de ter sido preso, o indígena gravou um vídeo pedindo que os manifestantes não cometam atos de vandalismo como os que aconteceram na segunda-feira, 12. “Estou em paz e quero pedir que os senhores não venham fazer conflito, briga ou confronto com a autoridade policial, e venham viver em paz. Não pode continuar o que aconteceu, infelizmente, essa destruição dos carros, o ataque à sede da Polícia Federal”.