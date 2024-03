‘Estado não hesitará em usar poder de polícia contra fake news’, avisa Lewandowski

De acordo com Lewandowski, a ênfase que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, quer dar a essa estrutura é no aspecto educativo, mas ponderou que “claro que há componente repressivo para evitarmos e reprimidos condutas abusivas, sobretudo discursos de ódio e fake news”.

“Não será órgão censório, mas que antes de mais nada veio para proteger a democracia”, afirmou o ministro.