Estados Unidos querem mais informações para decidir extraditar Allan dos Santos, diz ministro

BRASÍLIA - O governo dos Estados Unidos enviou ao governo brasileiro uma nova requisição de informações adicionais, no processo de extradição do blogueiro bolsonarista foragido Allan dos Santos. O pedido de extradição é tratado entre autoridades do judiciário dos dois países.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse em entrevista ao Estadão que o processo está em curso e que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal para que o questionário fosse respondido e remetido a autoridades norte-americanas.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Allan dos Santos se mudou em 2020 para os Estados Unidos, onde transita livremente, embora haja contra ele um pedido de prisão em aberto no Brasil, desde 2021. Ele participou de manifestações políticas e já hostilizou ministros da Suprema Corte em viagem aos Estados Unidos. Allan dos Santos é investigado no âmbito do Supremo por divulgação de informações falsas e ataques a ministros.

Leia trecho da entrevista de Dino ao Estadão sobre o caso:

O Brasil tem mandado para a prisão do Alan dos Santos, ele está no exterior, volta e meia faz vídeo lá, aparece e nada ocorre. Como está esse processo?

Houve pedido de extradição e está sob análise das autoridades dos Estados Unidos. Houve uma resposta técnica recente, semana passada, em que eles pediram mais informações e nós estamos nesse momento junto com o Supremo, vendo esses elementos para responder o governo dos EUA.

E o presidente Lula conversou sobre isso com Joe Biden?

Não sei. Mas as diligências que nos cabem aqui como órgão de cooperação jurídica internacional estão sendo feitas. Houve pedido, houve resposta na semana passada. Na verdade, é um questionário sobre certas circunstâncias aí o pessoal aqui da Secretaria Nacional de Justiça conversou com o Supremo para ver como responde, porque o inquérito é lá.

Ele pode ser preso? Tem que ter um acordo?

O acordo existe. A questão é: seria prender para extraditar. E aí essa extradição depende da tramitação desse pedido, que já existe. O que eu posso dizer é isso.