‘Eu fui vítima de criminosos’, diz Flávio Bolsonaro sobre associação dele com a ‘Abin Paralela’

“O grupo especial de Lula na Polícia Federal [PF] ataca novamente. Na ocasião em que eu fui vítima de criminosos que acessaram ilegalmente meus dados sigilosos na Receita Federal”, afirmou.

O pronunciamento foi dado após a PF apontar ter encontrado um áudio de Bolsonaro com Ramagem sobre plano para blindar Flávio no inquérito da rachadinha. A gravação é de um encontro de 2020 e possui mais de uma hora de duração. Ela faz parte do conjunto de provas da Operação Última Milha, que, em nova fase nesta quinta cumpriu 5 mandatos de prisão preventiva.