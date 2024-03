Mauro Cid não pode ser promovido a coronel do Exército caso vire réu; entenda o processo

Na fila para integrar a próxima lista de promoção no Exército Brasileiro, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, não poderá subir de patente caso vire réu, enquanto não houver uma conclusão definitiva do caso que não possa ser mais contestada. A regra está prevista em lei de 1972, que versa sobre as promoções na corporação.

A menos que surja um fato novo, a tendência é que o tenente-coronel não seja promovido a coronel, segundo militares ouvidos pelo Estadão.

Mauro Cid ao deixar a sede da Polícia Federal (PF) para seguir para a prisão nesta sexta, 22 Foto: Wilton Junior/Estadão

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) é peça-chave em investigações que envolvem o ex-presidente, como tentativa de golpe de Estado e esquema de venda das joias sauditas e presentes no exterior. Nesta terça-feira, 19, Mauro Cid foi indiciado, assim como o ex-chefe do Executivo, no inquérito sobre fraudes em cartões de vacina e inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde.

O indiciamento por si só não impede a promoção de Cid, porém, dentro da hierarquia do Exército, a situação é considerada um demérito, o que prejudica o candidato a concorrer a patente de coronel. Se o Ministério Público Federal (MPF), que está com o inquérito em mãos – no qual Cid, Bolsonaro e mais 15 pessoas foram indiciadas –, decidir denunciar o tenente-coronel e a Justiça aceita a denúncia, ele passa à condição de réu e, assim, não pode concorrer à promoção, ficando com a carreira congelada no Exército.

Procurado, o Ministério da Defesa disse que não se pronuncia sobre assuntos internos do Exército. A Força informou que “não há ação condenatória e nem sentença transitada em julgado contra o TC CID”, afirmando que ele se encontra “no serviço ativo, fazendo jus a seus vencimentos”.

Sobre o processo de promoção, o Exército afirmou que obedece o previsto na Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas. “Os militares da ativa concorrem às promoções pelos critérios por antiguidade ou merecimento, que são analisados por uma Comissão de Promoção de Oficias (CPO)”, disse, em nota.

Mesmo afastado de suas funções desde setembro, quando o Exército atendeu à decisão do ministro Alexandre de Moraes, Cid continuou recebendo o salário de R$ 27 mil e vinculado ao Departamento-Geral do Pessoal do Exército. O tenente-coronel foi preso e maio do ano passado e solto em setembro, quando assinou um acordo de delação premiada. Agora, ele ficará preso novamente na Polícia do Exército, em Brasília.

Tenente-coronel Mauro César Barbosa durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPI do 8 de Janeiro em 2023. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O processo para promoção, conforme as normas do Exército, é feito pela Comissão de Promoções de Oficiais, um colegiado composto de 18 generais e presidido pelo chefe do Estado-Maior, Fernando José Santana Soares. São avaliados os documentos e o mérito do candidato à promoção, e a decisão final fica com o comandante do Exército, o general Tomás Ribeiro Paiva.

Para conseguir pontuação suficiente para ser promovido, o pretendente deve somar boas notas em valorização do mérito, na avaliação do desempenho no atual posto que ocupa e receber uma boa nota do colegiado. A lista com os promovidos, da qual Cid não deve fazer parte, está prevista para ser divulgada em 30 de abril.