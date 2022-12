Ex-assessor de Bolsonaro é nomeado para cargo na Secretaria-Geral da Presidência

O tenente do Exército Mosart Aragão Pereira, ex-assessor especial do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi nomeado para um cargo na Coordenação-Geral de Saúde da Diretoria de Gestão de Pessoas, órgão que faz parte da Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência. A publicação está no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 26, assinada pelo secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mario Fernandes.

Um dos assessores mais próximos de Bolsonaro desde 2019, Mosart foi exonerado em julho do cargo para concorrer a uma vaga como deputado federal pelo PL em São Paulo, mas não conseguiu se eleger. A campanha dele foi coordenada pelo irmão do presidente, Renato Bolsonaro.

Renato e Jair Bolsonaro com Mosart Aragão. Foto: Reprodução/Instagram

O tenente acompanhava de perto agendas de Bolsonaro como motociatas e passeios de jet-ski e costumava compartillhar imagens do presidente em meio a apoiadores, além de bastidores de reuniões em Brasília e outras publicações de apoio ao governo. Em suas redes sociais, o militar continua postando registros de manifestações pró-Bolsonaro e contrárias ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).