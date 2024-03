Ex-assessor de Bolsonaro deveria estar preso? O que diz a defesa para contestar decisão de Moraes

A Polícia Federal (PF) recebeu dos advogados de Filipe Martins, ex-assessor da Presidência, uma série de documentos na quinta-feira, 22. A defesa busca mostrar que o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro (PL) não saiu do Brasil em 29 de dezembro, acompanhando o ex-presidente em viagem para Orlando, na Flórida (EUA).

Filipe Martins foi assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais na gestão de Jair Bolsonaro Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou a prisão do ex-assessor Filipe Martins Foto: Wilton Junior/Estadão

A defesa apresentou como provas passagens aéreas em nome de Martins e de sua mulher, datadas do dia 31 de dezembro de 2022, em voo entre Brasília (DF) e Curitiba (PR). Os comprovantes do despacho da bagagem também foram encaminhados à PF, bem como e-mails da companhia aérea Latam, mostrando que o casal esteve no voo entre as duas capitais.