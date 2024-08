Ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, retorna à política como candidato à prefeitura de Piraí

O ex-gestor fluminense começou a carreira politica em 1982 como vereador de sua cidade natal, Piraí, por dois mandatos e, depois, como prefeito do mesmo município também por dois mandatos. Em 2006, foi eleito como vice-governador do Estado junto ao correligionário Sérgio Cabral. Em 2010 a chapa foi reeleita para o cargo e, quatro anos depois, Pezão assumiu o comando do Rio de Janeiro após Cabral renunciar o posto.

Ainda em 2014, Pezão foi eleito como governador do Estado, função que ficou até ser afastado em 2018 após ser preso por propina de R$ 39 milhões.