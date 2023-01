Ex-ministros de Bolsonaro condenam ataques e falam em ‘oposição pacífica’

Após os ataques de radicais aos prédios dos Três Poderes no último domingo, 8, em Brasília, alguns dos ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL) foram às redes sociais para condenar as invasões e tentar desassociar o episódio do governo que deixou o poder. Eles mencionaram o direito às manifestações pacíficas e defenderam uma “oposição democrática” ao novo governo, mas destacaram não apoiar atos violentos e depredações.

Dos ex-ministros militares de Bolsonaro, o general e deputado federal eleito Eduardo Pazuello (PL-RJ) foi o único a se manifestar. Ele escreveu no Twitter meia hora após a publicação do ex-presidente na mesma rede social, na noite do domingo, 8. Pazuello classificou os ataques como “fatos tristes” e usou alguns dos mesmos termos de Bolsonaro ao defender a atuação “dentro das quatro linhas” da Constituição.

Fatos tristes como as invasões e depredações do patrimônio público, hoje em Brasília, desgastam o apoio às legítimas manifestações e dificultam nossa oposição “Dentro das quatro linhas”, articulada e contundente contra o atual governo!!! — General Pazuello (@PazuelloGeneral) January 9, 2023

Assim como Pazuello, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) se posicionou sobre os ataques após a manifestação de Jair Bolsonaro e falou em “oposição pacífica”. “Nossa discordância com a esquerda é no campo das ideias”, disse.

A liberdade de manifestação é um dos pilares da democracia, mas invadir e depredar patrimônio público/privado jamais será a solução. Nossa discordância com a esquerda é no campo das ideias. Nossa oposição deve ser feita de forma pacífica e por meio de instrumentos previstos na CF — Damares Alves (@DamaresAlves) January 9, 2023

O ex-ministro das Comunicações Fabio Faria classificou o episódio como “cenas injustificáveis e lamentáveis que merecem todo o repúdio”. Ele compartilhou publicação do ex-ministro da Infraestrutura e atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que afirmou no Twitter que “manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos”.

Parabéns, @tarcisiogdf pelo posicionamento! https://t.co/Wr1OyittXV — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) January 9, 2023

A ex-ministra da Agricultura e senadora eleita Tereza Cristina (PP-MS) lamentou os ataques e classificou o momento como “gravíssimo”, pedindo equilíbrio e sensatez. Ela também compartilhou nota de repúdio da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA).

Momento gravíssimo que exige equilíbrio e sensatez. Precisamos de muita responsabilidade para enfrentarmos os lamentáveis acontecimentos de hoje. Na democracia, não há espaço para atos de vandalismo e desrespeito às instituições. — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) January 8, 2023

O ex-ministro do Desenvolvimento Regional e também senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) disse, em uma série de tuítes, repudiar os “atos de vandalismo” e que “como direita e conservador” sempre se opôs a essas práticas, além de defender punição aos responsáveis.

Repudio os atos de vandalismo em Brasília. A democracia não admite a depredação e a barbárie. Essas ações terminam justificando o injustificável, ou seja, causarão o recrudescimento de medidas excepcionais que relativizam a constituição e atacam liberdades individuais.Segue👇 — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) January 8, 2023

O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e senador eleito Sérgio Moro (União Brasil-PR) repudiou as invasões aos prédios dos Três Poderes na tarde de domingo. Ele afirmou que “invasões de prédios públicos e depredação não são respostas” e defendeu “oposição feita de maneira democrática”. Nesta segunda-feira, 9, Moro voltou a publicar sobre o assunto acusando o novo governo de supostas falhas na prevenção dos ataques e se defendendo de fala do atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Protestos têm que ser pacíficos. Invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições. Os invasores precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave. — Sergio Moro (@SF_Moro) January 8, 2023