Ex-mulher de Zé Trovão retoma cargo no PL Mulher e agradece Michelle Bolsonaro: ‘sempre justa’

A ex-mulher do deputado federal Zé Trovão (PL-SC) foi restituída à presidência do Partido Liberal (PL) Mulher de Joinville, após ter sido afastada por solicitar uma medida protetiva contra o ex-marido. Em vídeo comunicando seu retorno ao comando do partido no município, ela agradece à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e à presidente estadual do PL em Santa Catarina, a deputada Ana Campagnolo.

PUBLICIDADE Jéssica Veiga se manifestou em uma rede social para agradecer a suas seguidoras que apoiaram a denúncia de violência doméstica contra o ex-marido. Ela também agradece às companheiras de partido e diz que, após conversar com Ana Campagnolo, “prontamente conseguimos achar uma solução pra tudo que estava acontecendo. Eu não esperava outra atitude delas. Michelle Bolsonaro, como sempre, justa e íntegra”. Para voltar ao cargo, Jéssica precisou entrar na Justiça contra o PL. No dia 13 de março ela compartilhou um vídeo para explicar que o afastamento do partido se deu por causa do pedido da medida protetiva contra Zé Trovão. Segundo ela, foi o próprio ex-marido que a retirou do cargo. “A minha voz está sendo calada porque eu estou denunciando meu agressor”, disse Jéssica.

Jéssica Veiga agradeceu Michelle Bolsonaro pela retomada do cargo. Foto: Reprodução/Instagram @jessicaveiga._

Ela ainda afirmou que não ficaria comentando o caso que tramita em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal (STF), e que só se pronunciou publicamente porque Zé Trovão expôs a situação ao portal Metrópoles. Em entrevista, o deputado admitiu que deu um tapa no rosto de Jéssica em 2021, mas alega que foi agredido antes. De acordo com ele, a ex-mulher jogou uma lata de inseticida nele.

Agressão contra ex-noiva

Esta é a segunda acusação de violência doméstica contra o deputado. Em novembro de 2023, sua ex-noiva Ana Rosa Schuster afirmou ter sido agredida durante uma discussão. Em depoimento acessado pelo Estadão, ela disse que não foi a primeira vez e contou que Zé Trovão é “muito agressivo e costuma falar com tom de voz elevado com todas as pessoas com quem convive”.

Ana teria sido empurrada, enforcada e ameaçada pelo parlamentar, que, segundo ela, disse: “Vou acabar com você”. A denunciante também afirmou que sofreu ameaças de morte ao menos duas vezes pelo deputado, que usava uma faca.

Zé Trovão negou ter agredido Ana e afirmou que “ela não aceitava o fim da relação”. Segundo ele, o relacionamento já havia acabado e, mesmo assim, ele permitiu que a mulher permanecesse em seu apartamento enquanto providenciava a mudança.