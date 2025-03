Ex-prefeito de cidade em Goiás que defendeu ‘eliminar’ Lula e Moraes vira réu no STF

A denúncia foi aceita por unanimidade pela Primeira Turma da Corte. Alexandre de Moraes, relator, afirmou que o caso tem conexão “evidente” com pelo menos outros três processos que tramitam no Supremo. Entre eles, estão o “inquérito das fake news” e uma das ações que investiga a instigação e o incentivo aos atos do 8 de Janeiro.

Trecho da denúncia citado no voto de Moraes descreve que o ex-prefeito reconheceu ter proferido as palavras identificadas na gravação. “O discurso do denunciado usou a estratégia de incutir medo no público destinatário. A partir daí, instigou as pessoas a praticarem crime contra o presidente eleito e contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim agindo, praticou o delito de incitação ao crime”, consta no documento.