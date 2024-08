Ex-presidente Bolsonaro defende direito de filho de usar nome ‘Jair Bolsonaro’ na urna

Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, quer usar o mesmo nome do pai na urna: “Jair Bolsonaro”. O Ministério Público (MP) avalia questionar a escolha na Justiça Eleitoral por induzir o eleitor ao erro, por se tratar do nome pelo qual o pai é conhecido nacionalmente. Renan Bolsonaro concorre ao cargo de vereador pelo município de Balneário Camboriú.

PUBLICIDADE Em reação à posição do MP, Jair Bolsonaro disse que esse é mesmo “o nome do moleque” e acusou o órgão de tocar na questão “só para dar dor de cabeça para a gente”. O ex-presidente ressalta que o filho não está inventando o nome. O “04″ tem por nome completo Jair Renan Valle Bolsonaro, logo estaria optando por usar o primeiro e último nome, que compartilha com o pai. Caso a escolha seja questionada na Justiça, Jair Renan pode ter que alterar seu nome de urna para o pleito de 2024. Bolsonaro classificou o episódio como uma “perseguição sem fim”.