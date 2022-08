Exame/Ideia: Lula tem 44%; Bolsonaro, 36%; distância cai 3 pontos

Nova pesquisa da Exame/Ideia, divulgada nesta quinta-feira, 25, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa com 44% das intenções de voto. A segunda posição é do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%. Em comparação com o último levantamento para o primeiro turno, divulgado em julho, o petista se manteve com 44%, enquanto o chefe do Executivo foi de 33% a 36%, no limite da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais.

De acordo com a nova rodada da pesquisa para presidente, a distância entre os principais adversários nas eleições de 2022 oscilou de 11 para 8 pontos em um mês Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação e Alan Santos/PR

A terceira posição na corrida do primeiro turno é de Ciro Gomes (PDT) com 9%, seguido da senadora Simone Tebet (MDB), 4%. Os outros candidatos somam 3,6%. O levantamento mostra que brancos e nulos somam 2%; eleitores que afirmam não saber em quem votar são 3%.

O levantamento ainda mostra que 83% dos entrevistados afirmaram que seu voto já está definido. Os que consideram mudar o voto é 13%. Os que não sabem somam 3%.

A pesquisa Exame/Ideia foi realizada entre os dias 19 e 24 de agosto, com 1.500 eleitores, por meio de entrevistas por telefone. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O grau de confiança é igual a 95%. O levantamento foi registrado no TSE com sob número BR-02405/2022.