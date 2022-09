Exame/Ideia em SP: Haddad tem 30%, seguido de Tarcísio com 22% e Garcia com 18%

A liderança na corrida para o Palácio dos Bandeirantes no primeiro turno se mantém com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), segundo a nova pesquisa do Exame/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 22. O petista aparece com 30% das intenções de votos seguido pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 22%, e o governador do Estado e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), com 18%.

Os candidatos ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), Fernando Haddad (PT) e Tarcisio de Freitas (Republicanos) durante o debate promovido pela TV Cultura, pelo jornal Folha de S.Paulo e pelo portal UOL no auditorio Simon Bolivar, no memorial da America Latina no dia 13 de setembro. Foto: MARCELO CHELLO / ESTADAO

Antônio Jorge (DC), Elvis Cezar (PDT), Vinicius Poit (Novo) e Edson Dorta (PCO) possuem 1% das intenções de voto, cada um. Carol Vigliar (UP), Altino Júnior (PSTU) e Gabriel Colombo (PCB) não atingiram o 1%. Brancos e nulos somam 14% e não sabem chega a 11%.

Segundo turno

A pesquisa testou três cenários para o segundo turno. No primeiro, entre Haddad e Garcia, o petista ganharia com 43% dos votos, enquanto o tucano teria 35%. Contra Tarcísio, o ex-prefeito de SP também venceria, dessa vez com 47% enquanto o ex-ministro registra 38% dos votos. Na disputa entre Garcia e Tarcísio, Garcia ganharia com 34% contra 31%.

A pesquisa EXAME/IDEIA foi realizada entre os dias 16 e 21 de setembro com 1.200 eleitores, por telefone. A margem de erro máxima prevista de aproximadamente 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é igual a 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022.