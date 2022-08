Exame/Ideia: Lula tem 49% no segundo turno; Bolsonaro, 40%

A nova pesquisa da Exame/Ideia, divulgada nesta quinta-feira, 25, testou cinco cenários possíveis para o segundo turno. A situação mais provável, uma disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), resultaria na vitória do petista com 49% das intenções de voto contra 40% do chefe do Executivo. Brancos, nulos e “não sabem” chegam a 11% nesse cenário. O levantamento ainda mostra o candidato do PT também como vitorioso em outras duas outras simulações. Já Bolsonaro só perderia para Lula.

Leia também Exame/Ideia: Lula tem 44%; Bolsonaro, 36%; distância cai 3 pontos

Em um segundo turno entre o petista e a senadora Simone Tebet (MDB), ele venceria com 46% das intenções de votos contra 26% da parlamentar. Contra Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente também venceria, dessa vez com 43% dos votos contra 31%.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB) foram considerados nos possíveis cenários de segundo turno da pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 25. Foto: Ueslei Marcelino/ Reuters, Isac Nóbrega/PR, Adriano Machado / Reuters Por Redação

Bolsonaro venceria dois dos três cenários em que é citado. Contra Ciro Gomes, o presidente teria 38% dos votos contra 34% do ex-governador do Ceará. Contra Simone, o chefe do Executivo teria 40% dos votos, e a parlamentar, 25%.

A pesquisa Exame/Ideia foi realizada entre os dias 19 e 24 de agosto, com 1.500 eleitores, por meio de entrevistas por telefone. Confira os dados do levantamento para o primeiro turno. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O grau de confiança é igual a 95%. O levantamento foi registrado no TSE com sob número BR-02405/2022.