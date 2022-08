Executiva estadual do PT aprova rompimento de aliança com Freixo no Rio

SÃO PAULO E RIO – Executiva estadual do PT-RJ aprovou, por maioria, o rompimento da aliança com o candidato ao governo Marcelo Freixo (PSB). A decisão foi tomada diante da manutenção, por parte do PSB, da candidatura de Alessandro Molon ao Senado. Os petistas defendem o nome de André Ceciliano na vaga pelo Congresso e acusam o PSB de descumprir o acordo no estadual.

O presidente do PT-RJ, João Maurício, afirmou ao Broadcast Político que dos 22 integrantes da Executiva estadual, 15 foram favoráveis ao rompimento da aliança até o momento. Com o impasse, uma ala do PT tem defendido que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoie a candidatura de Rodrigo Neves (PDT). O diretório fluminense aguarda a manifestação da direção nacional do partido.

Em nota, o diretório fluminense cita a “campanha sórdida” de parte da esquerda contra Ceciliano nas redes sociais. E diz que “fomos surpreendidos pela defesa do Presidente Nacional do PSB da manutenção da candidatura divisionista e aventureira de Molon”.

Ceciliano, Lula e Freixo ao anunciar aliança no Rio Foto: RICARDO STUCKERT

“Consideramos que a divisão na coligação majoritária inviabilizará um palanque forte para o Presidente Lula, inviabilizará as nossas candidaturas majoritárias, tanto Freixo, como o André. Não aceitamos mergulhar nosso partido e nossas campanhas em uma guerra fratricida. Não faremos o jogo pequeno das prioridades pessoais, da manutenção de mandatos proporcionais a todo custo, como é a prioridade de alguns setores”, afirma o documento.

Lula passou a intervir diretamente no imbróglio e saiu em defesa de Ceciliano. O candidato do PSB ao governo de Pernambuco, Danilo Cabral – que é apoiado no Estado pelo PT – também cobrou o cumprimento do acordo no Rio e a retirada de Molon da corrida. Ele teme que uma insatisfação do PT atrapalhe o apoio dos petistas ao PSB em outras disputas regionais.

Nos bastidores, Molon afirma que não desistirá da disputa. O parlamentar é presidente do PSB no Rio de Janeiro e tem o aval do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, para prosseguir com seu projeto político.