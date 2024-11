Exército investirá R$ 5 milhões em cidade cenográfica para simular combates

O Exército Brasileiro destinará R$ 5,6 milhões para a construção de uma cidade cenográfica no interior de São Paulo, cujo principal objetivo será simular cenários de combate em ambientes urbanos. O local terá ruas, prédios e instalações para os militares realizarem treinamentos mais realistas e praticarem táticas militares em um contexto urbano. As informações são do site Metrópoles.

O projeto fará parte do Centro de Instrução de Operações Urbanas (CIOU), do 28° Batalhão de Infantaria Mecanizado (28° BIMec), em Campinas (SP), onde mais de 1,5 mil militares já são capacitados todos os anos em combate urbano. Ao todo, serão 66 benfeitorias, divididas em 12 quadras, com previsão de construção de 20 tipos de edificações diferentes.

Instalações em Campinas (SP) simulação ambiente urbano para capacitar tropas do exército Foto: Tasso Marcelo/AE

PUBLICIDADE A cidade cenográfica será uma réplica de áreas urbanas, possibilitando simulações de missões militares, que podem envolver desde resgates e confrontos a desastres naturais, de acordo com a reportagem. No estudo técnico da licitação, o Exército afirma que, atualmente, o centro dispõe de instalações precárias para o treinamento das tropas. “O CIOU conta com estruturas temporárias (contêineres) que simulam as construções de um ambiente urbano para o desenvolvimento de suas atividades”, diz o relatório. “A falta de realismo prejudica sobremaneira o adestramento das tropas, o que reflete na capacidade operacional da Força Terrestre. Portanto, a construção da cidade cenográfica do CIOU, composta por edificações permanentes que possuem todas as características necessárias para a simulação do ambiente urbano, é de vital importância para a manutenção da operacionalidade do Exército Brasileiro.”

De acordo com o edital, a cidade cenográfica deverá possuir “edificações rústicas com características similares a um ambiente urbano convencional, sem a necessidade de cobertura, pontos de água, energia, esgoto e ainda, sem necessidade de acabamento convencional (a exceção se dá às benfeitorias denominadas ‘torre’ e ‘estação de grande porte’)”.

Este novo projeto não é, no entanto, o primeiro esforço do Exército em criar uma infraestrutura especializada para o treinamento militar em ambientes urbanos. Em 2006, o mesmo terreno, localizado no Jardim Chapadão, em Campinas, recebeu a construção de uma cidade cenográfica para a implantação do Centro de Instrução de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), então capacitado para treinar simultaneamente até 120 militares.