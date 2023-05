Exigência para presidente da Apex falar inglês é prevista desde criação da agência

BRASÍLIA - O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana (PT-AC), mentiu ao dizer que a exigência de fluência em inglês para assumir cargos na Direção Executiva do órgão passou a ser prevista no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Na segunda-feira, 22, Viana teve a posse como presidente da Apex anulada após o Estadão revelar que o petista não é fluente em inglês. A decisão foi suspensa, contudo, nessa quinta-feira, 25, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

Questionado pelo jornal O Globo se se sente qualificado a comandar a Apex mesmo sem fluência em inglês, Viana respondeu:

“Esse grau de exigência foi feito na última mudança de estatuto, ainda sob o comando do Ernesto Araújo [ex-chanceler de Bolsonaro, ao qual a Apex era subordinada]. Eu, que coordenei a área de meio ambiente da transição, e o Floriano Pesaro, que é diretor da Apex, tomamos a decisão de revisar normas e regras alteradas no governo passado. Não quero usar de falsa modéstia, mas o presidente Lula me nomeou com base numa lei de 2003, quando ele criou a Apex. E ele me nomeou pela minha experiência de gestor, de liderança.”

No entanto, desde 2003, ano de criação da Apex-Brasil, o estatuto prevê a obrigatoriedade de “fluência no idioma inglês” para assumir a presidência.

De lá para cá, o documento foi alterado oito vezes. A exigência do inglês foi mantida em todas as versões. Em 2019, na verdade, passou a ser necessário comprovar a fluência.

Essa regra só mudou em março deste ano, quando Viana já estava na Apex há três meses, como mostram documentos oficiais obtidos pelo Estadão. Sob a gestão de Viana, foi incorporada ao estatuto a palavra “preferencialmente” antes do trecho que tratava o idioma como obrigatório. Desde que o Estadão revelou a atuação de Viana para mudar uma regra que o beneficia, a Apex Brasil tem enaltecido o currículo de Viana.

Confira o estatuto de 2003 que exige o inglês:

Primeira versão do estatuto social da Apex-Brasil, de 2003, já previa a exigência de fluência em inglês para o presidente do órgão Foto: Reprodução