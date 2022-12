F-39 Gripen: Veja vídeos e fotos do novo caça da FAB

Os novos caça suecos F-39 Gripen E/F entram em operação nesta segunda-feira, 19, na Força Aérea Brasileira (FAB). Trata-se da mais moderna aeronave em operação na América Latina, que vai equipar o 1.º Grupo de Defesa Aérea (1.º GDA), localizado em Anápolis (GO).

As quatro primeiras unidades fabricadas na Suécia e trazidas para o Brasil em navios serão incorporadas nesta segunda-feira ao 1.º GDA.

Veja imagens dos Gripen, novos caças adquiridos pela FAB + 2

De acordo com a FAB, o Gripen voará com sua capacidade completa no início de 2025. Abaixo, este infogrogáfico mostra todos os detalhes no caça - 40 deles foram adquiridos pela Força Aérea Brasileira a um investimento de R$ 20 bilhões em valores atuais.