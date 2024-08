Os acontecimentos vertiginosos são os seguintes: um juiz eleitoral determinou a suspensão das redes do candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, com cerca de 12 milhões de seguidores. Com espalhafato, o autodenominado ex-coach utilizou os últimos instantes das suas redes antigas para lançar novas páginas pessoais na internet. Cerca de 24 horas depois, apenas no Instagram, Pablo Marçal já ultrapassou o número de seguidores no de seu principal concorrente, Guilherme Boulos, do PSOL, que precisou de anos para construir seu império digital de 2,3 milhões de seguidores.

Não devemos mais tapar o sol com a peneira. Mais do que um domínio inusitado do funcionamento das redes, que pague milhares para fazer cortes favoráveis, Marçal tem algo que muita gente não quer aceitar. Seu jeito de ser, suas falas disruptivas, a agressividade, inconsequência, são aderentes ao que um enorme contingente da população quer ver como líder político neste momento histórico – e em tantos outros.

Pablo Marçal e Guilherme Boulos durante debate organizado pelo jornal O Estado de São Paulo, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) Foto: Werther Santana/Estadão

PUBLICIDADE Gostemos ou não, a direita populista tornou-se normal Brasil, também em diversos locais do mundo. Normal é um termo que tem várias acepções. Uma delas é ser aceitável socialmente. Mas a outra é a seguinte: estar comum na maioria dos casos. Normal é o que é corriqueiro, frequente, ordinário, costumeiro, trivial ou banal. Há uma série de aspirantes a políticos que mesmo que causem engulhos a intelectuais, a jornalistas, a artistas engajados são uma mercadoria que o eleitor brasileiro quer comprar. Porque acredita nela. “A história é um carro alegre cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue”, já diziam os versos do cubano Pablo Milanés, cantados por Chico Buarque e Milton Nascimento. Um dos filósofos mais odiados da história do Brasil, ele mesmo, Olavo de Carvalho, já nos anos 90 tinha a tese de que o establishment nacional era bastante competente em não permitir que candidatos com valores semelhantes ao do brasileiro comum concorressem de maneira viável para vencer. A disputa do PT contra o PSDB marcaria esse monopólio da esquerda (nos termos deles). E que valores da população seriam esses? Religião, trabalho, família, segurança e muita coisa que costuma ser identificada com o mais detestado reacionarismo.

Não por coincidência, em pesquisas sobre mentalidade dos brasileiros há os seguintes resultados, por exemplo, do instituto GPP (mas que se mantêm quando feitos por outras empresas de análise): 81% são contra a legalização da maconha; 77% contra a legalização do aborto; 90% querem a diminuição da maioridade penal; 79,7% querem ensino religioso na escola pública; 52% querem mais intervenção do Estado na economia. Mas pessoas como Olavo afirmavam há tempos que esses brasileiros que representavam os valores da maioria não tinham espaço na intelligentsia brasileira.

