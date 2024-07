Além disso, o conceito de blasfêmia não costuma resistir ao tempo. Já foi blasfemo, Galileu que o diga, dizer que o planeta Terra girava sobre seu eixo e dava voltas em torno do Sol (contradiz Josué 10:12 da Bíblia). Em alguns países é blasfêmia as mulheres não vestirem véus adequadamente e a pena pode ser a morte. Já foi blasfêmia as mulheres participarem ou mesmo assistirem ao jogos. Os tempos mudam, em muitos casos para serem mais tolerantes (e menos mal-humorados). Uma das tentativas do chamado movimento identitário, inclusive, é considerar blasfemo declarações que afetem suas suscetibilidades.

Há algo que também deveria ser pensado sobre o cristianismo. Em tese trata-se de uma religião que pode ser interpretada como uma defesa dos mais fracos. No mundo atual uma drag queen obesa estaria em qual categoria, dos humilhados ou de uma ameaça aos valores cristãos? A resposta hoje depende de qual a sua postura em relação à tal guerra de cultural. “Os humilhados serão exaltados”, diz a intepretação de Mateus, na Bíblia, seria esse o sentido da cena? Ou então, seria algo como: “Cristãos, o fim dos tempos se aproxima e nossos valores estão ameaçados”, como se pronunciaram alguns líderes políticos, como dirigente italiano Matteo Salvini, ou em um exemplo tupiniquim, o deputado Nikolas Ferreira.

A maioria dos questionamentos acima sobre como deve ser interpretada a abertura das Olimpíadas não tem solução consensual. Mas a graça de uma sociedade verdadeiramente liberal seria: quer fazer uma sátira da cena da Santa Ceia (ou do quadro “A Festa dos Deuses, de Giovani Bellini) com um transgênero obeso? Pode. Quer protestar contra a cena e pedir boicote das Olimpíadas? Também pode. E toda controvérsia seguir no campos das ideias e argumentos, mesmo que apelativos ou falaciosos, sem chegar à violência. Nesse sistema, o Estado nem as convicções religiosas têm poder de proibir opiniões ou manifestações artísticas, mesmo as consideradas blasfêmias.

Uma nota para reflexão: o promíscuo Zeus, a quem se dedicavam as Olimpíadas antigas, e o homossexual Leonardo da Vinci (leiam a biografia de Walter Isaacson sobre esse gênio), tinham comportamentos que chocariam toda essa gente que condenou a abertura das Olimpíadas. Frente a tantos fatos ultrajantes (a depender de sua perspectiva sobre moralidade) que estão por trás da origem dos jogos, se escandalizar com drags queen como apóstolos na Santa Ceia seria muito barulho por nada. “Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de vocês dizê-las”, afirmou Voltaire em declaração do século 18 cada vez menos aceita pelos polarizados de plantão do histérico mundo contemporâneo, à esquerda ou à direita.