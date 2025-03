Opinião | Funeral político de Bolsonaro ocorrido em Copacabana inclui chamá-lo de candidato

Como é de praxe, irão circular fotos que, a depender do ângulo, irão mostrar o sucesso ou o fracasso do ocorrido. Aparentemente, entretanto, uma parcela bem distante do 1 milhão esperado colocou a camisa da seleção brasileira e foi ao local combinado – em sua fala, Bolsonaro admitiu que não foi das maiores manifestações de sua turma. Há dez anos e um dia ocorreram as primeiras grandes manifestações nas cidades brasileiras contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que resultaram no impeachment. Desde então, esses eventos se banalizaram e não causam mais tanto impacto político. Aliás, a história de pedir impeachment do Lula foi esquecida.

É preciso levar em conta, no entanto, que o bolsonarismo tem sido de alguma forma bem-sucedido ao transformar o pessoal preso pelo 8/1 em mártires brasileiros. Circulam nos grupos de WhatsApp, diariamente, aqueles memes em que comparam a provável pena de vários anos de uma cabeleireira que pichou de batom a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal, Débora dos Santos, com a sequência de figurões livres da Lava-Jato. O governador Tarcísio, inclusive, utilizou-se desse argumento para cutucar a justiça. Bolsonaro fez até uma revelação: o presidente do PSD, Gilberto Kassab, estaria com ele na anistia. A conferir.

Os desequilíbrios do STF e do ministro Alexandre de Moraes, na prática, ajudam a tese dos que condenam a suprema corte brasileira. Quem frequenta o submundo dessa linha política saberá que tentam criar até um mártir, o empresário Clériston Pereira, que morreu na prisão, pelos atos de 8/1, numa espécie de Rubens Paiva da direita, “assassinado pela ditadura da Toga”. Houve na multidão gritos de “assassino”, contra o ministro Moraes. O bispo Malafaia, organizador do evento, chamou o ministro de “criminoso” pelo eterno inquérito das fake news.

A anistia que realmente interessa a Bolsonaro é a dele mesmo. Seu drama vai de evitar uma prisão iminente até - quem sabe - um dia voltar à presidência da República. Ele tem até mesmo o exemplo do arquirrival que foi do inferno da cadeia ao paraíso (?) da Presidência em pouco mais de três anos. Sua turma fala até de intervenção do presidente Donald Trump. As pessoas têm a liberdade para sonhar.